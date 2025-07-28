«Занимайтесь своими делами»: в Госдуме обратились к украинцам после победы Егорян на ЧМ

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев назвал победу саблистки Яны Егорян на чемпионате мира по фехтованию в Тбилиси красивым возвращением на международную арену. Его слова приводит РИА Новости.

«Думаю, это только начало. Наши спортсмены — молодцы! Они сохраняют самообладание и терпимость. Этого же мы желаем нашим коллегам из Украины. Не надо заниматься политикой, надо заниматься спортом и его развитием. Занимайтесь своими политическими делами, но без спорта», — заявил Свищев.

Егорян одолела в финале представительницу Польши Зузанну Цесляр.

Поединок завершился со счетом 15:11. В полуфинале Цесляр одолела украинку Алину Комащук.

Егорян стала трехкратной чемпионкой мира (2015, 2019, 2025). Также на ее счету две победы на Олимпиаде 2016 года.

Чемпионат мира проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены принимают участие в нейтральном статусе. В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 года в Париже. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов в нейтральном статусе.

Ранее Владимир Путин поздравил Егорян с победой на чемпионате мира в Тбилиси.