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«Знала, что будет плохо»: российская хоккеистка записала видео со слезами после возвращения из США

Хоккеистка Маркова заявила о тяжелом состоянии после возвращения в Россию из США
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Российская хоккеистка Илона Маркова на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) записала ряд видео и призналась, что находится в тяжелом эмоциональном состоянии с декабря 2024 года.

Она объяснила это тем, что на нее свалился «лютый хейт» после ее возвращения в Россию из США.

«Когда я ехала в Бостон, меня все поздравляли. Да, конечно, есть завистливые люди, но они меня никогда не трогали. Очень многие люди мне сказали очень много хороших слов. А когда у меня не получилось, я понимала, что я иду на риск, когда еду обратно. Но у меня, к сожалению, не было другого варианта. Я знала, что мне будет плохо», — поделилась она.

В июне 2024 года хоккеистка была выбрана на драфте Профессиональной женской хоккейной лиги (PWHL). Маркову выбрал «Бостон» под 37-м номером, и она стала первой в истории российской спортсменкой, прошедшей драфт. Она отправилась на сборы вместе с командой, провела серию тренировок, однако контракт с ней клуб так и не подписал.

После неудачи с «Бостоном» Маркова вернулась в Россию, где заключила рабочее соглашение с уфимской «Агиделью».

Ранее экс-игрок «Зенита» отказался возвращаться в Россию ради «Спартака».

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