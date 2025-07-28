Ведущая «Матч ТВ» назвала своим любимым футболистом 36-летнего швейцарца

Ведущая «Матч ТВ» Ольга Петрикова рассказала в интервью «Газете.Ru», что поддерживала «Интер» в финале Лиги чемпионов сезона-2024/25, где итальянский клуб сыграл против французского «ПСЖ». При этом изначально Петрикова болела за «Барселону».

«Если говорить про Лигу чемпионов в целом, то я болела за «Барселону». Однако именно итальянцы совершили невероятное в полуфинальном матче с «Барсой» (они выбили каталонцев из турнира с общим счетом 7:6. — «Газета.Ru»).

Я видела, с какой страстью они играют, поэтому на финал у меня не было даже мыслей болеть за другую команду, кроме «Интера». Тем более на воротах стоял мой любимый футболист Ян Зоммер», — сказала Петрикова.

36-летний швейцарский вратарь Зоммер выступает за «Интер» с 2023 года. Ранее он играл за мюнхенскую «Баварию» и «Боруссию» из Менхенгладбаха.

«Интер» потерпел в финале Лиги чемпионов разгромное поражение от «ПСЖ» со счетом 0:5. Забитыми мячами отличились Ашраф Хакими, Дезире Дуэ (дубль), Хвича Кварацхелия и Сенни Маюлу. Петрикова призналась, что такой результат стал для нее сюрпризом.

«Что будет такой разгром, я не ожидала, правда, многие эксперты ставили больше на победу «ПСЖ». Но чтобы так — точно нет. Думаю, никто в ставке не угадал, а если угадал, то он должен быть сейчас миллионером», — предположила ведущая «Матч ТВ».

Ранее футболист харьковского клуба сбежал с Украины.