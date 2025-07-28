На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Футболист итальянского клуба потерял 14-месячного сына

Футболист клуба «Бари» Веретт потерял годовалого сына
true
true
true
close
NurPhoto/Getty Images

Полузащитник итальянского клуба «Бари» Маттиас Веррет потерял годовалого сына. Об этом сообщил клуб на своем официальном сайте.

«Нам не хватает слов, чтобы сообщить новость, которая только что глубоко потрясла каждого из нас. Президент Луиджи Де Лаурентис, тренерский штаб, вся команда, руководство и сотрудники красно-белых хотели бы поддержать Маттиаса Веррета и его семью в один из самых страшных моментов, которые может пережить родитель и человек», — указано в заявлении клуба.

Все случилось в Бельгии, где живет семья футболиста. Подробности произошедшего не обсуждаются, но издание The Sun пишет, что 14-месячный ребенок был госпитализирован с симптомами вируса за два дня до своей кончины.

Президент «Бари» Луиджи Де Лаурентис сам отвез Веррета в аэропорт Фьюмичино, чтобы тот смог как можно скорее вернуться на родину. Итальянский клуб сообщил, что прерывает сборы за пределами своего города, отменяет ближайший товарищеский матч и возвращается на базу.

Футболист и его супруга также воспитывают трехлетнюю дочь.

Ранее наставник ЦСКА завил, что был зол на своих футболистов.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами