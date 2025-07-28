Футболист итальянского клуба потерял 14-месячного сына

Полузащитник итальянского клуба «Бари» Маттиас Веррет потерял годовалого сына. Об этом сообщил клуб на своем официальном сайте.

«Нам не хватает слов, чтобы сообщить новость, которая только что глубоко потрясла каждого из нас. Президент Луиджи Де Лаурентис, тренерский штаб, вся команда, руководство и сотрудники красно-белых хотели бы поддержать Маттиаса Веррета и его семью в один из самых страшных моментов, которые может пережить родитель и человек», — указано в заявлении клуба.

Все случилось в Бельгии, где живет семья футболиста. Подробности произошедшего не обсуждаются, но издание The Sun пишет, что 14-месячный ребенок был госпитализирован с симптомами вируса за два дня до своей кончины.

Президент «Бари» Луиджи Де Лаурентис сам отвез Веррета в аэропорт Фьюмичино, чтобы тот смог как можно скорее вернуться на родину. Итальянский клуб сообщил, что прерывает сборы за пределами своего города, отменяет ближайший товарищеский матч и возвращается на базу.

Футболист и его супруга также воспитывают трехлетнюю дочь.

Ранее наставник ЦСКА завил, что был зол на своих футболистов.