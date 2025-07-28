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В «Спартаке» отреагировали на слухи об интересе к экс-игроку «Зенита»

«Евро-Футбол.Ру»: «Спартак» не интересуется экс-игроком «Зенита» Артуром
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Алексей Даничев/РИА Новости

Московский «Спартак» не интересовался футболистом «Ботафого» Артуром, который до этого выступал в петербургском «Зените». Об этом «Евро-Футбол.Ру» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Спартак» не интересуется Артуром из «Ботафого», клуб работает над усилением других позиций», — указано в сообщении.

По информации СМИ, столичный клуб клуб предложил бразильскому «Ботафого», за который сейчас выступает игрок, €15 млн. В самом клубе на предложение сразу не отреагировали. По сообщению издания Globo, от перехода отказался сам футболист. Артур не хочет возвращаться в Россию из-за семейных обстоятельств.

Артур перешел в «Зенит» из «Палмейраса» в январе 2024 года за €15 млн. В текущем сезоне нападающий провел 19 матчей за клуб во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и пятью результативными передачами. Всего на его счету 36 поединков во всех турнирах, где он записал на свой счет семь голов и шесть ассистов.

Артур стал участником трансферной сделки между «Зенитом» и «Ботафого». В российский клуб отправился бразильский игрок Луис Энрике, «Зенит» уже объявил о подписании игрока. Также «Зенит» должен был отдать «Ботафого» Вендела, однако трансфер так и не состоялся.

Ранее появилась информация, что «Спартак» может совершить самую дорогую покупку в истории клуба.

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