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«Не вмешивайте спорт в политику»: в Госдуме обратились к украинцам

Депутат Свищев обратился к украинцам после победы саблистки Егорян на ЧМ
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Алексей Даничев/РИА Новости

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев поздравил российскую саблистку Яну Егорян с победой на чемпионате мира по фехтованию и обратился к украинцам, пожелав им сохранять самообладание и терпимость. Его слова приводит РИА Новости.

«Не надо заниматься политикой, им надо заниматься спортом и его развитием. А политическим силам Украины и других стран надо сказать: «Ребята, не вмешивайте спорт, МОК в свою политику. Занимайтесь своими политическими делами, но без спорта», — заявил он.

Егорян одолела в финале представительницу Польши Зузанну Цесляр. Поединок завершился со счетом 15:11. В полуфинале Цесляр одолела украинку Алину Комащук.

Егорян стала трехкратной чемпионкой мира (2015, 2019, 2025). Также на ее счету две победы на Олимпиаде 2016 года.

Чемпионат мира проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены принимают участие в нейтральном статусе. В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 года в Париже. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов.

Ранее тренер Егорян рассказал о проблемах со сном из-за протестов в Тбилиси.

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