Тренер саблистки Егорян: ночью перебили сон из-за фейерверков

Старший тренер женской сборной России по сабле Дмитрий Глотов заявил, что ночью не смог уснуть из-за того, что перед гостинецей в Тбилиси, где остановилась сборная России на чемпионате мира, был устроен фейерверк, передает «Матч ТВ».

«Это было посреди ночи, и потом лично я так и не смог уснуть. Получилось, что перебили сон, и я лежал, в потолок плевал просто. Потом на завтраке начали это обсуждать, оказалось, что слышали все», — сказал Глотов.

Несмотря на фейерверки, не следующий день саблистка Яна Егорян стала чемпионкой мира.

Егорян одолела в финале представительницу Польши Зузанну Цесляр.

Поединок завершился со счетом 15:11. В полуфинале Цесляр одолела украинку Алину Комащук.

Егорян стала трехкратной чемпионкой мира (2015, 2019, 2025). Также на ее счету две победы на Олимпиаде 2016 года.

Чемпионат мира проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены принимают участие в нейтральном статусе. В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 года в Париже. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов.

Ранее Егорян посвятила России золото чемпионата мира.