Экс-игрок «Зенита» отказался возвращаться в Россию ради «Спартака»

Московский «Спартак» пытался подписать бывшего футболиста петербургского «Зенита» Артура. Об этом сообщает издание UOL.

По информации СМИ, столичный клуб клуб предложил бразильскому «Ботафого», за который сейчас выступает игрок, €15 млн. В самом клубе на предложение сразу не отреагировали.

По сообщению издания Globo, от перехода отказался сам футболист. Артур не хочет возвращаться в Россию из-за семейных обстоятельств.

Артур перешел в «Зенит» из «Палмейраса» в январе 2024 года за €15 млн. В текущем сезоне нападающий провел 19 матчей за клуб во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и пятью результативными передачами. Всего на его счету 36 поединков во всех турнирах, где он записал на свой счет семь голов и шесть ассистов.

Артур стал участником трансферной сделки между «Зенитом» и «Ботафого». В российский клуб отправился бразильский игрок Луис Энрике, «Зенит» уже объявил о подписании игрока. Также «Зенит» должен был отдать «Ботафого» Вендела, однако трансфер так и не состоялся.

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