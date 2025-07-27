Англия (ж)

Полузащитница сборной Англии и мюнхенской «Баварии» Стэнуэй нанесла удар с радиуса штрафной, но испанский голкипер Коль была на месте.
Сборная Англии организовала быструю атаку, но одна из нападающих забралась в микроскопический офсайд. Арбитр остановила игру.
Гонсалес нанесла еще один удар из пределов штрафной, но выше ворот!
Угловой в исполнении испанок ни к чему не привел.
Опасно! Кармона отдала классный пас с левого фланга в штрафную сборной Англии, где Гонсалес подхватила мяч и пробила в створ с линии вратарской! Однако голкипер Ханна Хэмптон спасла свои ворота.
Сборная Испании наладила контроль над мячом, но пока не может приблизиться к штрафной англичанок.
Испанки провели атаку по левому флангу. Кармона прострелила во вратарскую сборной Англии, но никого из партнеров там не оказалось.
Сборная Англии начала очень мощно: атаки идут одна за другой. Испанскому голкиперу Коль уже пришлось совершить впечатляющий сейв в прыжке, чтобы сохранить свои ворота в неприкосновенности.
Матч начался!
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Англия и Испания играют в финале женского чемпионата Европы.
Стартовый состав сборной Англии: Хэмптон, Бронз, Уильямсон, Картер, Гринвуд, Тун, Уолш, Стэнуэй, Хемп, Руссо, Джеймс.
Стартовый состав сборной Испании: Коль, Батлье, Паредес, Александри, Кармона, Бонмати, Гихарро, Путельяс, Мариона Кальдентей, Атенеа дель Кастильо, Гонсалес.