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Исторический финал Евро: Испания сражается с Англией. LIVE

Футбол. Чемпионат Европы. Финал. Женщины. Англия — Испания. ОНЛАЙН

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Manuel Winterberger/IMAGO/Global Look Press
Сборная Англии играет с Испанией в финале женского чемпионата Европы по футболу. Это первый в истории финал Евро, в котором участвует сборная Испании. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
ЧЕ-2025 (ж). Финал
1-й тайм
27 июля 19:00
Англия (ж)
0 : 0
Испания (ж)
Стадион «Санкт-Якоб Парк», Базель, Швейцария
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'15

Полузащитница сборной Англии и мюнхенской «Баварии» Стэнуэй нанесла удар с радиуса штрафной, но испанский голкипер Коль была на месте.

'13

Сборная Англии организовала быструю атаку, но одна из нападающих забралась в микроскопический офсайд. Арбитр остановила игру.

'11

Гонсалес нанесла еще один удар из пределов штрафной, но выше ворот!

'10

Угловой в исполнении испанок ни к чему не привел.

'9

Опасно! Кармона отдала классный пас с левого фланга в штрафную сборной Англии, где Гонсалес подхватила мяч и пробила в створ с линии вратарской! Однако голкипер Ханна Хэмптон спасла свои ворота.

'7

Сборная Испании наладила контроль над мячом, но пока не может приблизиться к штрафной англичанок.

'5

Испанки провели атаку по левому флангу. Кармона прострелила во вратарскую сборной Англии, но никого из партнеров там не оказалось.

'3

Сборная Англии начала очень мощно: атаки идут одна за другой. Испанскому голкиперу Коль уже пришлось совершить впечатляющий сейв в прыжке, чтобы сохранить свои ворота в неприкосновенности.

'1

Матч начался!

18:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Англия и Испания играют в финале женского чемпионата Европы.

Стартовый состав сборной Англии: Хэмптон, Бронз, Уильямсон, Картер, Гринвуд, Тун, Уолш, Стэнуэй, Хемп, Руссо, Джеймс.

Стартовый состав сборной Испании: Коль, Батлье, Паредес, Александри, Кармона, Бонмати, Гихарро, Путельяс, Мариона Кальдентей, Атенеа дель Кастильо, Гонсалес.

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