27 июля 2025, 19:00 Обновлено: 27 июля 2025, 19:01 Спорт Размер текста А А А Исторический финал Евро: Испания сражается с Англией. LIVE Футбол. Чемпионат Европы. Финал. Женщины. Англия — Испания. ОНЛАЙН Стефан Браун

close Manuel Winterberger/IMAGO/Global Look Press

Сборная Англии играет с Испанией в финале женского чемпионата Европы по футболу. Это первый в истории финал Евро, в котором участвует сборная Испании. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2025 (ж). Финал 1-й тайм 27 июля 19:00 Англия (ж) 0 : 0 Испания (ж) Стадион «Санкт-Якоб Парк», Базель, Швейцария