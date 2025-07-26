Россиянка проиграла украинке на ЧМ по фехтованию

Россиянка Великая проиграла украинке Бакастовой на ЧМ по фехтованию

Российская саблистка Софья Великая сенсационно завершила выступление на чемпионате мира по фехтованию в Грузии.

Двукратная олимпийская чемпионка проиграла на стадии 1/32 финала представительнице Украины Юлии Бакастовой. Поединок завершился со счетом 15:14 в пользу 29-летней саблистки.

Бакастова в 2024 году стала Олимпийской чемпионкой в командном турнире саблисток.

Три других россиянки (Яна Егорян, Ольга Никитина и Александра Михайлова) успешно квалифицировались в 1/16 финала, где поборются ща медали. Финал турнира саблисток пройдет 27 июля.

Чемпионат мира проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены принимают участие в нейтральном статусе.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 года в Париже. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов в нейтральном статусе.

Ранее чемпион мира назвал катастрофой исключение России из мирового спорта.