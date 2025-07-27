Украинская фехтовальщица не стала фотографироваться с россиянкой на награждении ЧМ

Украинка Комащук не сфотографировалась с россиянкой Егорян на ЧМ по фехтованию

Украинка Алина Комащук, завоевавшая бронзу на чемпионата мира по фехтованию в индивидуальной сабле, покинула пьедестал, бойкотировав совместную фотосессию, не пожелав сфотографироваться с победительницей соревнований Яной Егорян из России.

На пьедестале остались представительница Польши (серебро) и Южной Кореи (еще одна бронза).

Чемпионат мира проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены принимают участие в нейтральном статусе.

24 июля рссийский рапирист Кирилл Бородачев завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по фехтованию.

В 1/2 финала 25-летний россиянин оказался сильнее олимпийского чемпиона француза Максима Поти, а в решающей схватке уступил Райану Чою из Гонконга со счетом 9:15.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 года в Париже. В итоге во Францию отправил

Ранее украинская шпажистка объяснила отказ фотографироваться с россиянином на ЧМ.