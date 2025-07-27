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Тренер сборной России по футболу развелся с двумя женами

Тренер вратарей сборной России по футболу Кафанов развелся с двумя женами
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РИА Новости

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов развелся с двумя женами Марал и Риммой, сообщает Sport Baza.

Решение о разводе с Марал принял мировой суд так как истек срок для примирения супругов, а еще 28 мая он развелся со своей второй женой Риммой. Сейчас Кафанова нельзя считать официально холостым из-за того, что решение суда о разводе с Марал не вступило в силу.

О том, что у Кафанова две жены, стало известно в мае 2025 года.

Кафанов дебютировал в профессиональном футболе за «Колхозчи» из Ашхабада.

Выступал в чемпионате Казахстана за «Кайрат» Алма-Ата, «Елимай» Семипалатинск. В 1992—1993 годах в «Кайрате» его тренером был Курбан Бердыев. В Казахстане стал трехкратным чемпионом (1992, 1994, 1995), двукратным обладателем Кубка страны (1992, 1995). В СССР вратарь играл за саратовский «Сокол», «Уралмаш» из Свердловска. В 1998 году завершил карьеру «Нисе» из Туркменистана.

На его счету шесть матчей за сборную Казахстана и два за национальную команду Туркменистана.

Ранее адвокат раскрыла подробности дела тренера-многоженца Кафанова.

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