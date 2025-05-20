На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Тренера сборной России обвинили в многоженстве

Baza: тренера сборной России Кафанова обвинили в многоженстве
close
РИА Новости

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов имеет двух жен. Об этом пишет Telegram-канал Sport Baza.

По информации источника, у Кафанова два действующих брака. Первый он заключил в 1998 году с Марал Кафановой. С ней он прожил более 20 лет. Во время поездки в Абу-Даби к паре подошла женщина, которая представилась Риммой, и заявила, что является супругой Кафанова с 2018 года.

Первая супруга Кафанова сумела найти свидетельство о втором браке своего супруга. Она выразила мнение, что Кафанов сумел жениться второй раз (по законам РФ многоженство запрещено), сделав второй паспорт.

В январе специалист заявил, что имеет тройное гражданство — России, Казахстана и Туркменистана.

Кафанов дебютировал в профессиональном футболе за «Колхозчи» из Ашхабада.

Выступал в чемпионате Казахстана за «Кайрат» Алма-Ата, «Елимай» Семипалатинск. В 1992—1993 годах в «Кайрате» его тренером был Курбан Бердыев. В Казахстане стал трехкратным чемпионом (1992, 1994, 1995), двукратным обладателем Кубка страны (1992, 1995). В СССР вратарь играл за саратовский «Сокол», «Уралмаш» из Свердловска. В 1998 году завершил карьеру «Нисе» из Туркменистана.

На его счету шесть матчей за сборную Казахстана и два за национальную команду Туркменистана.

Ранее в африканской сборной оценили идею матча против России.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами