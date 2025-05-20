Тренера сборной России обвинили в многоженстве

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов имеет двух жен. Об этом пишет Telegram-канал Sport Baza.

По информации источника, у Кафанова два действующих брака. Первый он заключил в 1998 году с Марал Кафановой. С ней он прожил более 20 лет. Во время поездки в Абу-Даби к паре подошла женщина, которая представилась Риммой, и заявила, что является супругой Кафанова с 2018 года.

Первая супруга Кафанова сумела найти свидетельство о втором браке своего супруга. Она выразила мнение, что Кафанов сумел жениться второй раз (по законам РФ многоженство запрещено), сделав второй паспорт.

В январе специалист заявил, что имеет тройное гражданство — России, Казахстана и Туркменистана.

Кафанов дебютировал в профессиональном футболе за «Колхозчи» из Ашхабада.

Выступал в чемпионате Казахстана за «Кайрат» Алма-Ата, «Елимай» Семипалатинск. В 1992—1993 годах в «Кайрате» его тренером был Курбан Бердыев. В Казахстане стал трехкратным чемпионом (1992, 1994, 1995), двукратным обладателем Кубка страны (1992, 1995). В СССР вратарь играл за саратовский «Сокол», «Уралмаш» из Свердловска. В 1998 году завершил карьеру «Нисе» из Туркменистана.

На его счету шесть матчей за сборную Казахстана и два за национальную команду Туркменистана.

Ранее в африканской сборной оценили идею матча против России.