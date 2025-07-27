Российская фехтовальщица стала чемпионкой мира

Российская фехтовальщица Яна Егорян выиграла в финале чемпионате мира в Тбилиси одолела представительницу Польши Зузанну Цесляр.

Поединок завершился со счетом 15:11. В полуфинале Цесляр одолела украинку Алину Комащук.

Егорян стала трехкратной чемпионкой мира (2015, 2019, 2025). Также на ее счету две победы на Олимпиаде 2016 года.

Чемпионат мира проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены принимают участие в нейтральном статусе.

24 июля Российский рапирист Кирилл Бородачев завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по фехтованию.

В 1/2 финала 25-летний россиянин оказался сильнее олимпийского чемпиона француза Максима Поти, а в решающей схватке уступил Райану Чою из Гонконга со счетом 9:15.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 года в Париже. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов в нейтральном статусе.

Ранее Федерацию фехтования Украины обвинили в нацизме из-за России.