Российские пловчихи установили рекорд на чемпионате мира

Россиянки на чемпионате мира в Сингапуре установили национальный рекорд

Женская сборная России по плаванию заняла шестое место в эстафете 4х100 м вольным стилем на чемпионате мира 2025 года и установила национальный рекорд.

Команда, за которую выступали Дарья Трофимова, Александра Кузнецова, Дарья Сурушкина и Дарья Клепикова, проплыла дистанцию за 3.34,69. Первое место заняли австралийки (3.30,60). Второе место заняли американки (+0,44), серебро досталось нидерландкам (+3,29).

Также в пятерку сильнейших вошли китаянки и француженки.

Российские спортсмены выступают на турнире в Сингапуре в нейтральном статусе. Решением World Aquatics на них наложен ряд ограничений. В частности, им нельзя публиковать в соцсетях результаты соревнований и любые материалы, которые связывают их участие в качестве нейтральных спортсменов с Россией. В том числе речь идет о национальном флаге. Кроме того, им нельзя никаким образом демонстрировать георгиевскую ленту, а также символы Z и V, которые ассоциируются с СВО.

Примечательно, что сама World Aquatics на своем официальном ресурсе опубликовала список российских спортсменов под национальными флагами. В списке стран — участниц турнира также присутствовала Россия.

Ранее российские синхронистки впервые с 2001 года остались без золота в дуэтах на ЧМ.