Российские синхронистки впервые с 2001 года остались без золота в дуэтах на ЧМ

Российские синхронистки впервые за 24 года остались без золота в дуэтах на ЧМ

Российские синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай завоевали бронзу в технической программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта на чемпионате мира в Сингапуре.

Россиянки набрали 300,2183 балла. Победительницами стали австрийки Анна-Мария Александри и Айрини-Марина Александри (307,1451). Второе место заняли китаянки Яньхань Линь и Яньцзюнь Линь (301,4057).

Российские спортсмены выступают на турнире в Сингапуре в нейтральном статусе. Решением World Aquatics на них наложен ряд ограничений. В частности, им нельзя публиковать в соцсетях результаты соревнований и любые материалы, которые связывают их участие в качестве нейтральных спортсменов с Россией. В том числе речь идет о национальном флаге. Кроме того, им нельзя никаким образом демонстрировать георгиевскую ленту, а также символы Z и V, которые ассоциируются с СВО.

Примечательно, что сама World Aquatics на своем официальном ресурсе опубликовала список российских спортсменов под национальными флагами. В поиске стран-участниц турнира также присутствовала Россия.

Ранее российский синхронист выиграл золото чемпионата мира.