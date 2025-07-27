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«Шансов мало»: в Госдуме высказались о допуске россиян на Олимпиаду

Журова о допуске россиян на Олимпиаду: шансов мало
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Максим Блинов/РИА Новости

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о словах главы Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри, которая заявила, что вероятно, будет применен в вопросе допуска россиян на Игры в Италии подход аналогичный тому, который использовался на ОИ-2024 в Париже, передает «ВсеПроСпорт».

«Если МОК отдаст решение на откуп федерациям, шансов мало. Хоккей точно не допустят. На лыжников оказывается большое давление со стороны антироссийски настроенных стран. Скорее всего, останутся 18 человек, которых допустил ISU», — сказала Журова.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Ранее украинская фехтовальщица негативно высказалась о допуске россиянок на чемпионат мира.

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