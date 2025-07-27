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В МОК раскрыли процесс допуска россиян на ОИ-2026

Глава МОК Ковентри заявила, что россияне будут допущены до ОИ-2026
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Louisa Gouliamaki/Reuters

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри в интервью L'Équipe анонсировала допуск российских атлетов к участию в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.

По ее словам, принцип допуска на предстоящие Игры будет аналогичен тому, что применялся в 2024 году перед Олимпиадой в Париже.

«Окончательного решения еще нет, и я не собираюсь предвосхищать решение исполнительного комитета в сентябре и декабре, но я думаю, что мы, вероятно, примем то же решение, что и в случае с Парижем», — заявила Ковентри.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Ранее Россия выиграла первую медаль на ЧМ по прыжкам в воду.

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