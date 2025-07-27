Россия выиграла первую медаль на ЧМ по прыжкам в воду

Бондарь и Конаныхина выиграли для России первую медаль на ЧМ по прыжкам в воду

Александр Бондарь и Анна Конаныхина выиграли бронзовую награду чемпионата мира по прыжкам в воду.

Российские атлеты по итогам соревнований в миксте по прыжкам с десятиметровой вышки набрали 311,88 балла. Победу с результатом 323,04 балла одержала китайская пара Чжу Юнсинь – Се Пэйлин, серебряная награда в активе северокорейских прыгунов Чхо Ви Хена и Чо Чин Ми — представители КНДР набрали 322,98 балла.

Российские спортсмены выступают на турнире в Сингапуре в нейтральном статусе. Решением World Aquatics на них наложен ряд ограничений. В частности, им нельзя публиковать в соцсетях результаты соревнований и любые материалы, которые связывают их участие в качестве нейтральных спортсменов с Россией. В том числе речь идет о национальном флаге.

Примечательно, что сама World Aquatics на своем официальном ресурсе опубликовала список российских спортсменов под национальными флагами. В поиске стран-участниц турнира также присутствовала Россия.

Ранее пловец Кирилл Пригода установил рекорд России.