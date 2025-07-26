Синхронист назвал катастрофой исключение России из мирового спорта

Семикратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев в интервью «Спортсу» заявил, что отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях наносит колоссальный ущерб.

По его словам, в вакууме атлетам невозможно адекватно оценить собственный уровень.

«Катастрофа. В нашем виде спорта важно быть на виду, на слуху, чтобы судьи тебя видели. А тут еще совпало – правила изменились. И самое сложное, что мы не могли получать обратную связь: что правильно, что неправильно. Ехали сюда, вообще не понимая, как нас будут оценивать. Это нервировало» — заявил Мальцев.

25 июля Мальцев впервые не смог завоевать золото. Всего на его счету три победы и серебро на чемпионате мира 2025 года.

Всего в активе России восемь медалей: три золотых, три серебряных, две бронзовых. В общем зачете россияне заняли второе место, первыми стали китайцы — у них семь медалей (четыре золотых, три серебряных).

Российские спортсмены выступали на турнире в Сингапуре в нейтральном статусе. Решением World Aquatics на них был наложен ряд ограничений.

Ранее Александр Мальцев назвал Олимпиады переоцененными.