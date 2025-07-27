На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Карпин раскрыл, что сказал Овечкин в раздевалке «Динамо»

Карпин рассказал, что Овечкин поздравил в раздевалке игроков «Динамо» с победой
true
true
true
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин после победы в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова» заявил, что Александр Овечкин поздравил игроков с этим результатом. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Да, Овечкин пришел после матча в раздевалку. Что сказал? Думаете, он сказал, что мы все идиоты, или что‑то такое? Просто поздравил. Что он еще может сказать?» — заявил Карпин.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе »ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», завершилась с результатом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий Иван Сергеев на 23-й минуте матча.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой был назначен Павел Кукуян.

После двух туров «Динамо» набрало четыре очка и занимает четвертое место. В первом матче подопечные Карпина не смогли обыграть «Балтику».

В следующем туре «Динамо» поедет на выезд к действующему чемпиону страны — «Краснодару». Встреча состоится 2 августа, начало в 20:30 по московскому времени.

Ранее у спортивных журналистов потребовали брать выписки из психдиспансеров.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами