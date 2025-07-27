У спортивных журналистов потребовали брать выписки из психдиспансеров

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев после победы в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака» заявил, что спортивные медиа исказили его слова о Деяне Станковиче. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, когда он говорил о том, что не являлся поклонником игроцкого таланта тренера красно-белых, в этих словах не было никакого неуважения к сербскому специалисту.

«Люди же это читают, что вы пишете. Если у болельщиков требуют Fan ID, то у журналистов надо брать выписки из психдиспансеров. Потому что вы преподносите по-другому», — заявил Талалаев.

Встреча, которая прошла на «Лукойл Арене», завершилась со счетом 0:3. На 49-й минуте счет открыл Владислав Саусь. На 80-й минуте отличился Чинонсо Оффор, а на 85-й до разгромного счет довел Николай Титков.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Следующий матч в РПЛ красно-белые проведут в гостях против тольяттинского «Акрона». Встреча состоится 3 августа, стартовый свисток прозвучит в 13:30 по московскому времени. Калининградский клуб следующий тур проведет дома против «Оренбурга». Эта встреча состоится также 3 августа и начнется в 15:45 (мск).

Ранее тренер «Спартака» Деян Станкович заявил, что не знает, сможет ли выбраться из трудной ситуации.