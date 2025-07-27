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Тренер «Спартака» не знает, сможет ли выбраться из трудной ситуации

Тренер «Спартака» Станкович: не знаю, можно ли исправить волнующие меня вещи
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против калининградской «Балтики» заявил, что не знает, сумеет ли помочь команде выбраться из психологической ямы. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, конкретные ошибка обороны при пропущенных мячах не так критичны, как могла показаться со стороны.

«А вот эпизоды, которые не так меня волнуют, – мог ли Бабич сыграть лучше? Да, мог. Но у нас есть время, чтобы исправить ошибки. Есть другие вещи, которые меня волнуют. И я не знаю, можно ли их исправить», — заявил Станкович.

Встреча, которая прошла на «Лукойл Арене», завершилась со счетом 0:3. На 49-й минуте счет открыл Владислав Саусь. На 80-й минуте отличился Чинонсо Оффор, а на 85-й до разгромного счет довел Николай Титков.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Следующий матч в РПЛ красно-белые проведут в гостях против тольяттинского «Акрона». Встреча состоится 3 августа, стартовый свисток прозвучит в 13:30 по московскому времени. Калининградский клуб следующий тур проведет дома против «Оренбурга». Эта встреча состоится также 3 августа и начнется в 15:45 (мск).

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