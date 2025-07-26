Бывший генеральный директор «Спартака» не стал называть игру с «Балтикой» трагедией

Заварзин заявил, что по такому матчу нельзя оценивать «Балтику» и «Спартак»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин заявил, что поражение «Спартака» от «Балтики» — не трагедия. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Несчастный случай — удаления. По такому матчу нельзя оценивать игру команд. Так случилось, на 11-й минуте удалили футболиста, команда развалилась. Но ничего страшного, чемпионат продолжается», — заявил Заварзин.

Встреча, которая проходила на базе «Лукойл Арене», завершилась со счетом 0:3. На 45-й минуте арбитр встречи отменил гол футболиста «Балтики» Брайана Хиля, однако на 49-й минуте счет открыл Владислав Саусь. На 58-й минуте вторую желтую карточку получил Маркиньос и также был удален с поля. На 80-й минуте отличился Чинонсо Оффор, а на 85-й до разгромного счет довел Николай Титков.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее Антон Заболотный повторил редкое достижение в составе «Спартака».