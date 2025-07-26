«Динамо» одержало первую победу при Карпине

Московское «Динамо» обыграло «Ростов» в матче второго тура нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе »ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», завершилась с результатом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий Иван Сергеев на 23-й минуте матча.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой был назначен Павел Кукуян.

В межсезонье московский клуб возглавил Валерий Карпин, который теперь совмещает посты — также он тренирует сборную России. Эта победа стала для него первой в официальных матчах.

После двух туров «Динамо» набрало четыре очка и занимает четвертое место. В первом матче подопечные Карпина не смогли обыграть «Балтику».

В следующем туре «Динамо» поедет на выезд к действующему чемпиону страны — «Краснодару». Встреча состоится 2 августа, начало в 20:30 по московскому времени.

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