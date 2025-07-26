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Тренер «Спартака» начинает переживать за свое здоровье

Тренер «Спартака» Станкович заявил, что начинает переживать за свое здоровье
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Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против калининградской «Балтики» заявил, что начинает переживать за свое здоровье. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«После седьмой минуты все изменилось, весь рисунок игры поменялся. «Балтика» — очень быстрая команда, которая находится в отличной форме, мы об этом знали. Им необходимо пространство, они им живут, поэтому когда мы оказались в меньшинстве, сначала я не переживал — мы играли 5-3-1 и действовали грамотно, но когда у нас осталось восемь полевых, все было предрешено. Честно говоря, я начинаю беспокоиться о своем здоровье, для меня оно очень важно. Переживаю о здоровье и о своей семье — посмотрим, что будет дальше», — заявил Станкович.

Встреча, которая прошла на «Лукойл Арене», завершилась со счетом 0:3. На 49-й минуте счет открыл Владислав Саусь. На 80-й минуте отличился Чинонсо Оффор, а на 85-й до разгромного счет довел Николай Титков.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Следующий матч красно-белые проведут в гостях против тольяттинского «Акрона». Встреча состоится 3 августа, стартовый свисток прозвучит в 13:30 по московскому времени. Калининградский клуб следующий тур проведет дома против «Оренбурга». Эта встреча состоится также 3 августа и начнется в 15:45 (мск).

Ранее Деян Станкович заявил, что исход игры с «Балтикой» закономерен.

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