Россияне завоевали шесть золотых медалей на Универсиаде в Германии

Российские спортсмены завершили выступление на Универсиаде-2025 в Германии, завоевав шесть золотых медалей.

Последним видом программы, где участвовали атлеты из России стали соревнования гребцов, где им не удалось выйти в финальную стадию.

Таким образом, на Универсиаде Россия завоевала 16 медалей: шесть золотых, шесть серебряных, четыре бронзовых. Больше всех наград принес пловец Александр Степанов — в его активе два личных золота и серебро в эстафете.

Универсиада — 2025 проходит в период с 16 по 27 июля в Германии. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Ранее сообщалось, что гимнаста ввели в медикаментозную кому после падения с колец на Универсиаде.