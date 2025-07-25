Гимнаста ввели в медикаментозную кому после падения с колец на Универсиаде

Итальянского гимнаста Боничелли ввели в кому после падения на Универсиаде

Итальянского гимнаста Лоренцо Боничелли ввели в медикаментозную кому после падения с колец на Универсиаде. Об этом с соцсетях рассказал технический координатор Международной федерации гимнастики (FIG) Стив Бутчер.

«Лоренцо находится в медикаментозной коме после операции, проведённой в среду вечером. Потребуется десять или более дней, чтобы узнать о его состоянии», — написал Бутчер.

Боничелли упал на шею во время упражнений на кольцах. Он получил травму во время командных соревнований.

Летняя Универсиада 2025 года проходит в Германии.

В ноябре 2023 года болгарского биатлониста-чемпиона Красимира Анева вывели из медикаментозной комы после выстрела в живот.

1 ноября 2023 года биатлониста нашли с огнестрельным ранением недалеко от дамбы «Дренов дол» недалеко от города Кюстендил. Его направили в реанимацию в тяжелом состоянии. По информации полиции, биатлонист сам выстрелил себе в живот.

Анев является чемпионом Европы 2019 года в индивидуальной гонке, а также многократным призером чемпионатов Европы и Универсиад.

Ранее Роман Костомаров рассказал о страшных снах во время комы.