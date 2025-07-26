Бывший футболист «Краснодара» перешел в «Локомотив»

Эквадорский защитник Кристиан Рамирес стал игроком московского «Локомотива». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«Рады видеть тебя в команде, Кристиан! Добро пожаловать в «Локомотив», — говорится в сообщении.

30-летний футболист перешел в московский коллектив на правах свободного агента и подписал контракт сроком на два года.

С 2023 года эквадорец выступал за венгерский «Ференцварош». Ранее Рамирес играл за «Краснодар»: в 187 матчах за «быков» на счету футболиста три гола и 15 результативных передач. За национальную команду Рамирес провел 22 встречи.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее в клубе РПЛ высказались против ужесточения лимита на легионеров.