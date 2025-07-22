В клубе РПЛ высказались против ужесточения лимита на легионеров

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что в клубе выступают против ужесточения лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает РИА Новости.

«Если нам нужны такие футболисты, как Садулаев, Кисляк или Батраков, они должны конкурировать с более сильными игроками. Мы уже проходили путь ограничения заявки — это путь в никуда», — сказал Айдамиров.

На сегодняшний момент в чемпионате России действует лимит, на котором клуб может заявить не более 13 иностранных игроков, а на поле одновременно могут находиться восемь легионеров.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее тренер Валерий Овчинников поддержал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ.