В «Спартаке» объяснили разгром от «Балтики»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против калининградской «Балтики» заявил, что исход игры закономерен. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Конечно, было непросто остаться вдесятером. Понятно, что мы всю неделю усердно работали, но так бывает, что один момент в начале игры все меняет. Мы отреагировали на это, ждали момент — их было немного, но все же один-два шанса у нас было. Играть в меньшинстве энергозатратно, особенно когда вы действуете в формате 10х8. Наша задача — сберечь силы и правильно отреагировать на это поражение, сезон длинный, нам предстоит еще многое», — заявил Станкович.

Встреча, которая прошла на «Лукойл Арене», завершилась со счетом 0:3. На 49-й минуте счет открыл Владислав Саусь. На 80-й минуте отличился Чинонсо Оффор, а на 85-й до разгромного счет довел Николай Титков.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Следующий матч красно-белые проведут в гостях против тольяттинского «Акрона». Встреча состоится 3 августа, стартовый свисток прозвучит в 13:30 по московскому времени. Калининградский клуб следующий тур проведет дома против «Оренбурга». Эта встреча состоится также 3 августа и начнется в 15:45 (мск).

Ранее Александр Мостовой заявил, что арбитр матча «Спартак» — «Балтика» ошибся, отменив гол гостей.