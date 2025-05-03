Экс-футболист «МЮ» назвал лучшего игрока РПЛ

Бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис назвал игрока московского «Локомотива» Алексея Батракова лучшим футболистом Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «РБ Спорт».

«Лучшим игроком сезона Батракова не признают, так как «Локомотива» не будет в тройке. Но его можно назвать лучшим российским игроком РПЛ прямо сейчас. У него отличная статистика», — сказал Канчельскис.

В текущем сезоне Батраков провел 33 матча, забил 14 мячей и отдал 10 результативных передач.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» идет на шестом месте, набрав 45 очков.

Первое место в чемпионате занимает «Краснодар», набрав 58 очков. Второе место занимает петербургский «Зенит», имея в активе 54 балла. Замыкает тройку сильнейших московский ЦСКА, имея в активе 51 очко.

Ранее гол Артема Дзюбы принес победу «Акрону» над «Динамо».