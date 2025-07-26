Российская чемпионка ОИ объяснила поражение от украинки на ЧМ

Великая о проигрыше украинке Бакастовой на ЧМ: допустила на одну ошибку больше

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию россиянка Софья Великая заявила, что допустила на одну ошибку больше, чем ее соперница в поединке на чемпионате мира в Тбилиси. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«У меня такого результата никогда не было… Я понимала ответственность, но спорт есть спорт. У нас все равно сильная сборная, и мы наверняка добьемся победы. Надо было больше рисковать. Допустила на одну ошибку больше, что тут можно сказать», — заявила Великая.

40-летняя россиянка проиграла на стадии 1/32 финала представительнице Украины Юлии Бакастовой. Поединок завершился со счетом 15:14 в пользу 29-летней саблистки.

Бакастова в 2024 году стала Олимпийской чемпионкой в командном турнире саблисток.

Три других россиянки (Яна Егорян, Ольга Никитина и Александра Михайлова) успешно квалифицировались в 1/16 финала, где поборются за медали. Финал турнира саблисток пройдет 27 июля.

Чемпионат мира проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены принимают участие в нейтральном статусе.

Ранее чемпион мира назвал катастрофой исключение России из мирового спорта.