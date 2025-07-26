В Госдуме пожаловались на засилье иностранцев в России

Заместитель председателя Госдумы и болельщик московского «Спартака» Александр Жуков в интервью «ВсеПроСпорт» заявил, что в Российской премьер-лиге (РПЛ) играет слишком большое число иностранных футболистов.
По его словам, в чемпионате России приоритет должен отдаваться российским игрокам.
«Хочется, чтобы больше российских футболистов играло, чтобы они получали возможности для прогресса. Я понимаю позицию Минспорта. Есть ощущение, что у нас в РПЛ засилье иностранцев, многовато их», — заявил Жуков.
На сегодняшний момент в чемпионате России действует лимит, на котором клуб может заявить не более 13 иностранных игроков, а на поле одновременно могут находиться восемь легионеров. Министерство спорта продвигает инициативу ограничения заявки десятью иностранными игроками.
Ранее были опубликованы составы «Спартака» и «Балтики» на матч РПЛ.