В Госдуме пожаловались на засилье иностранцев в России

Зампред Госдумы Жуков пожаловался на большое число легионеров в РПЛ

Заместитель председателя Госдумы и болельщик московского «Спартака» Александр Жуков в интервью «ВсеПроСпорт» заявил, что в Российской премьер-лиге (РПЛ) играет слишком большое число иностранных футболистов.

По его словам, в чемпионате России приоритет должен отдаваться российским игрокам.

«Хочется, чтобы больше российских футболистов играло, чтобы они получали возможности для прогресса. Я понимаю позицию Минспорта. Есть ощущение, что у нас в РПЛ засилье иностранцев, многовато их», — заявил Жуков.

На сегодняшний момент в чемпионате России действует лимит, на котором клуб может заявить не более 13 иностранных игроков, а на поле одновременно могут находиться восемь легионеров. Министерство спорта продвигает инициативу ограничения заявки десятью иностранными игроками.

Ранее были опубликованы составы «Спартака» и «Балтики» на матч РПЛ.