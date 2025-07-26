Опубликованы составы «Спартака» и «Балтики» на матч РПЛ

Стали известны составы «Спартака» и «Балтики» на матч второго тура РПЛ

Стали известны московского «Спартака» и калининградской «Балтики» на матч второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Спартак»: Максименко, Денисов, Бабич, Литвинов, Мангаш, Умяров, Мартинс, Барко, Маркиньос, Солари, Заболотный.

«Балтика»: Бориско, Варатынов, Гассама, Мендель, Петров И., Андраде, Саусь, Титков, Бевеев, Петров М., Хиль.

«Спартак» сыграет с «Балтикой» 26 июля. Матч начнется в 15.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую трансляцию игры.

19 июля «Спартак» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, завершилась со счетом 1:0. Гол на счету Маркиньоса. «Спартак» доигрывал матч в большинстве, за вторую желтую карточку был удален Мохамед Аззи.

«Балтика» в первом туре сыграла вничью с московским «Динамо» (1:1) .

Ранее «Реал» не может договориться со звездным бразильцем о контракте.