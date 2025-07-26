Макрон со слезами на глазах вспомнил Олимпиаду в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон в своих социальных сетях опубликовал видео, созданное с помощью искусственного интеллекта.

Глава государства выложил ролик, где показано, как он тоскует о прошедших в 2024 году летних Олимпийских играх в Париже, которые были открыты ровно год назад — 26 июля.

«Когда ты вспоминаешь об Играх в Париже», — гласит текст видео, которое сопровождают кадры с плачущим президентом.

Внизу клипа мелким шрифтом приписано, что ролик был частично сгенерирован с помощью ИИ-модели.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее синхронист из России назвал Олимпиады переоцененными.