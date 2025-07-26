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Синхронист из России назвал Олимпиады переоцененными

Синхронист Мальцев назвал Олимпиады переоцененными
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Александр Вильф/РИА Новости

Семикратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев в интервью «Спортсу» заявил, что считает Олимпийские игры переоцененными.

По его словам, отсуствие золотой медали Игр не делает спортсмена неполноценным.

«Что же до Олимпиад, то мне кажется, они переоценены. На чемпионате мира соперники те же, конкуренция не меньше. Почему все меряют именно олимпийскими медалями?» — заявил Мальцев.

25 июля Мальцев впервые не смог завоевать золото. Всего на его счету три победы и серебро на чемпионате мира 2025 года.

Всего в активе России восемь медалей: три золотых, три серебряных, две бронзовых. В общем зачете россияне заняли второе место, первыми стали китайцы — у них семь медалей (четыре золотых, три серебряных).

Российские спортсмены выступали на турнире в Сингапуре в нейтральном статусе. Решением World Aquatics на них был наложен ряд ограничений.

Ранее пловец из Швейцарии обрадовался возвращению россиян на ЧМ.

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