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Синхронист Мальцев впервые на чемпионате мира в Сингапуре не выиграл золото

Россияне Мальцев и Платонова завоевали серебро чемпионата мира
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Александр Вильф/РИА Новости

Российские синхронисты Александр Мальцев и Олеся Платонова стали вторыми в произвольной программе микст-дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта.

Российский дуэт набрал 323,4438 балла. Первое место заняла испанская пара Деннис Гонсалес-Бонеу и Ирис Тио Касас (323,8563 балла).

Мальцев впервые на этом чемпионате мира не смог завоевать золото. Всего на его счету три победы и серебро на чемпионате мира 2025 года.

Российские спортсмены выступают на турнире в Сингапуре в нейтральном статусе. Решением World Aquatics на них наложен ряд ограничений. В частности, им нельзя публиковать в соцсетях результаты соревнований и любые материалы, которые связывают их участие в качестве нейтральных спортсменов с Россией. В том числе речь идет о национальном флаге. Кроме того, им нельзя никаким образом демонстрировать георгиевскую ленту, а также символы Z и V, которые ассоциируются с СВО.

Примечательно, что сама World Aquatics на своем официальном ресурсе опубликовала список российских спортсменов под национальными флагами. В поиске стран-участниц турнира также присутствовала Россия.

Ранее российские синхронисты выиграли золотые медали чемпионата мира.

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