Пловец из Швейцарии обрадовался возвращению россиян на ЧМ

Швейцарский пловец Ноэ Понти в интервью РИА Новости заявил, что обрадовался возвращению россиийских спортсменов на чемпионат мира.

По его словам, россияне увеличивают конкуренцию на турнире, что делает его более зрелищным.

«Я рад, что они вернулись к стартам, и, конечно, мы скучали по ним в бассейне, теперь у нас будет больше конкуренции с большим количеством спортсменов. Здорово, что они снова с нами», — заявил Понти.

На чемпионате мира по водным видам спорта всего в активе России восемь медалей: три золотых, три серебряных, две бронзовых. В общем зачете россияне заняли второе место, первыми стали китайцы — у них семь медалей (четыре золотых, три серебряных).

Российские спортсмены выступают на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре в нейтральном статусе. Решением World Aquatics на них наложен ряд ограничений. В частности, им нельзя публиковать в соцсетях результаты соревнований и любые материалы, которые связывают их участие в качестве нейтральных спортсменов с Россией. В том числе речь идет о национальном флаге.

Ранее олимпийский чемпион поддержал немецкого пловца, призвавшего россиянам вернуть флаг и гимн.