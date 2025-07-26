ЦСКА предсказали уверенную победу над «Ахматом»

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что московский ЦСКА сумеет одержать победу в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата».

По его словам, команда Фабио Челестини уверенно создает моменты у чужих ворот, что ей поможет в предстоящем матче.

«Армейцы мне понравились в игре с «Оренбургом», хотя и не выиграли. Физика у них хорошая, забегали они отлично, показали в целом достойную игру. Жаль, что не забили только, но моменты были. А это — самое главное. «Ахмат» особого сопротивления не окажет, ЦСКА забьет два мяча и победит», — заявил Пономарев.

Во втором туре ЦСКА на своем поле сразится с «Ахматом». Эта игра пройдет 27 июля в 15:00 (мск).

21 июля ЦСКА не смог обыграть «Оренбург» на старте нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая состоялась на «Газовик», завершилась с результатом 0:0.

Грозненский «Ахмат» в первом туре уступил дома казанскому «Рубину» (0:2). Голами отличились Дардан Шабанхаджай и Велдин Ходжа.

Ранее в «Барселоне» запретили игрокам радоваться.