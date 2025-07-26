Комментатор «Матч ТВ» вызвал пьяному мужчине скорую

Спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин в своем Telegram-канале рассказал, что помог пьяному мужчине.

По его словам, инцидент состоялся по прибытию в Краснодар, где ему предстоит работать на матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и «Локомотивом».



«Обездвиженное тело лежало в довольно пугающем положении, но пульс почувствовали. Как и перегар. Мы, конечно, скорую вызвали и мужичка посадили в одухотворенную позу. Но в который раз вижу картину, которая меня сильно смущает: прохожие просто обшагивают человека. Ноль эмпатии. А если дело не в алкоголе или отсутствии дома?»— написал Шнякин.

Встреча между «Локомотивом» и «Краснодаром» состоится 26 июля. Команды выйдут на поле в 19:00 по московскому времени. В первом туре обе команды одержали крупные победы со счетом 3:0 — москвичи обыграли футбольный клуб «Сочи», а краснодарцы оказались сильнее «Пари Нижнего Новгорода».

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