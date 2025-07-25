Легенда ЦСКА дал прогноз на главный матч тура в РПЛ

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и столичным «Локомотивом» не будет забитых мячей.

По его словам, обе команды находятся в хорошей форме, от чего им будет сложно распечатать ворота друг друга.

«Локомотив» неплохо сыграл в первом туре, три мяча забил, молодцы. Хорошими ребятами они укрепились, но и «Краснодар» неплохую трансферную работу провел, везут они игроков из французской лиги, это правильно. Иначе будет застой, у них команда уже достигла пика, нужно обновляться. Игра будет интересная, принципиальная, вряд ли будет много голов забито. Думаю, что будет 0:0», — заявил Пономарев.

Встреча между «Локомотивом» и «Краснодаром» состоится 26 июля. Команды выйдут на поле в 19:00 по московскому времени. В первом туре обе команды одержали крупные победы со счетом 3:0 — москвичи обыграли футбольный клуб «Сочи», а краснодарцы оказались сильнее «Пари Нижнего Новгорода».

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