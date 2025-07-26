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Олимпийский чемпион поддержал немецкого пловца, призвавшего россиянам вернуть флаг и гимн

Экс-биатлонист Васильев призвал вернуть российским атлетам флаг и гимн
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Александр Вильф/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в интервью «ВсеПроСпорт» заявил, что согласен с немецким пловцом Йошей Зальховым, который считает лицемерным присутствие россиян на чемпионате мира по водным видам спорта в нейтральном статусе.

По его словам, не нужно никого обманывать, скрывая российских атлетов под нейтральным флагом.

«Я поддерживаю Зальхова. Правильно, зачем мы обманываем сами себя, и российские спортсмены выступают под нейтральным флагом? Надо вручить им флаг и гимн», — заявил Васильев.

Российские спортсмены выступают на турнире в Сингапуре в нейтральном статусе. Решением World Aquatics на них наложен ряд ограничений. В частности, им нельзя публиковать в соцсетях результаты соревнований и любые материалы, которые связывают их участие в качестве нейтральных спортсменов с Россией. В том числе речь идет о национальном флаге.

Ранее синхрониста Александра Мальцева признали лучшим на чемпионате мира в Сингапуре.

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