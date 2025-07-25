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Синхрониста Мальцева признали лучшим на чемпионате мира в Сингапуре

World Aquatics назвала российского синхрониста Мальцева лучшим на ЧМ в Сингапуре
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Александр Вильф/РИА Новости

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) признала россиянина Александра Мальцева лучшим синхронистом на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Об этом спортсмен сообщил в своем Telegram-канале.

«Чемпионат мира по синхронному плаванию завершен. А я получил награду из рук Билла Мэя как лучший синхронист данного турнира», — написал Мальцев.

25 июля Мальцев впервые не смог завоевать золото. Всего на его счету три победы и серебро на чемпионате мира 2025 года.

Всего в активе России восемь медалей: три золотых, три серебряных, две бронзовых. В общем зачете россияне заняли второе место, первыми стали китайцы — у них семь медалей (четыре золотых, три серебряных).

Российские спортсмены выступали на турнире в Сингапуре в нейтральном статусе. Решением World Aquatics на них был наложен ряд ограничений.

Ранее немецкая синхронистка рассказала о своих русских корнях.

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