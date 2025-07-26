«Сьон» убрал с поля Миранчука и совершил камбэк в матче с «Цюрихом»

«Сьон» отыгрался с 0:2 и обыграл «Цюрих» со счетом 3:2 в чемпионате Швейцарии

Швейцарский футбольный клуб «Сьон» обыграл «Цюрих» в матче первого тура чемпионата Швейцарии.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Летцигрунд», завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе «Цюриха» на 27-й минуте отличился Стивен Цубер, а на 55-й — Дамиенус Реверсон. На 81-й минуте разрыв в счете сократил Рилинд Нивокаци, на 87-й восстановил равновесие Йосиас Лукембила, а победу «Сьону» принес Винсли Ботелли на 90+1-й минуте.

Российский полузащитник «Сьона» Антон Миранчук вышел в стартовом составе и был заменен на 64-й минуте при счете 0:2.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее в клубе РПЛ высказались против ужесточения лимита на легионеров.