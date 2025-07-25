Российский легкоатлет побил рекорд России в беге на 100 метров, державшийся 39 лет

Легкоатлет Крылов побил державшийся 39 лет рекорд России в беге на 100 метров

Российский легкоатлет Константин Крылов установил рекорд России в беге на 100 метров на молодежном чемпионате страны в Чебоксарах.

21-летний уроженец Красноярска одержал победу с результатом 10,04 секунды. Второе место досталось Илье Сазонову (10,17), третьим стал Александр Миронов (10,32).

Предыдущее достижение равнялось 10,10 секундам, его установил советский легкоатлет Николай Юшманов в 1986 году. Спустя 20 лет это же время показал Андрей Епишин.

21 июля 18-летний Алексей Данилов побил рекорд России в беге на 400 метров, который держался с московской Олимпиады 1980 года.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Ранее иностранным легкоатлетам разрешили участвовать в российских соревнованиях.