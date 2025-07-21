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18-летний российский легкоатлет побил рекорд, который держался с Олимпиады в Москве

18-летний легкоатлет Данилов побил рекорд России, державшийся с ОИ в Москве
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Кадр из трансляции sport5.by

18-летний российский легкоатлет Алексей Данилов побил рекорд России в беге на 400 метров на соревнованиях в Бресте.

В рамках матчевой встречи команд Союзного государства спортсмен одержал победу, преодолев дистанцию за 44,56 секунды. 18-летний спортсмен превзошел достижение Виктора Маркина, который был установлен на Олимпийских играх 1980 года в Москве — 44,60 сек. Также Данилов превысил юниорский рекорд Европы 1987 года — 45,01 сек.

Главный тренер российских легкоатлетов Руслан Мащенко заявил, что это чудо.

Второе место занял белорус Георгий Манеев (46,92), третье — россиянин Степан Егоров (47,21).

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Ранее иностранным легкоатлетам разрешили участвовать в российских соревнованиях.

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