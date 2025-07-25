Немецкая синхронистка рассказала о своих русских корнях

Немецкая синхронистка Мария Денисова рассказала, что родилась в Германии, но ее родители родом из СССР, передает «Чемпионат».

«Занимаюсь синхронным плаванием уже восемь лет: сначала в команде, затем начала тренироваться и в микст-дуэте. Связи с Россией? Я родилась в Германии, как и мой партнёр, но мои родители родом из СССР», — сказала Денисова.

Российские спортсмены выступают на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре в нейтральном статусе. Решением World Aquatics на них наложен ряд ограничений. В частности, им нельзя публиковать в соцсетях результаты соревнований и любые материалы, которые связывают их участие в качестве нейтральных спортсменов с Россией. В том числе речь идет о национальном флаге. Кроме того, им нельзя никаким образом демонстрировать георгиевскую ленту, а также символы Z и V, которые ассоциируются с СВО.

Ранее синхронист Александр Мальцев впервые на чемпионате мира в Сингапуре не выиграл золото.