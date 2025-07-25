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Стало известно решение ЭСК по скандальному матчу «Спартак» — «Динамо»

ЭСК поддержала все решения арбитра Казарцева в матче «Спартак» — «Динамо»
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РИА Новости

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (РФС) поддержала пять решений арбитра Василия Казарцева, который работал на матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и махачкалинским «Динамо». Об этом сообщается на сайте организации.

Комиссия постановила, что арбитр правильно разобрался в пяти спорных эпизодах. Он не поставил пенальти в ворота «Динамо» на 7-й, 25-й и 51-й минутах, не засчитал гол «Спартака» на 45+7-й минуте. Также Казарцев верно разобрался в моментах с удалениями: на 51-й минуте он не удалил игрока махачкалинцев Идара Шумахова, а на 53-й — за вторую желтую карточку удалил Мохаммеда Аззи.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 37-й минуте забил Маркиньос.

Во втором туре национального чемпионата «Спартак» на своем поле сыграет с «Балтикой» 26 июля. Матч начнется в 15.00 по московскому времени.

Ранее «Спартаку» предсказали легкую победу над «Балтикой».

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