«Спартаку» предсказали легкую победу над «Балтикой»

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что «Спартак» сумеет одержать победу в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против калининградской «Балтики».

«Спартак» мне понравился в первом туре — у них было хорошее взаимодействие, так что здесь без вариантов. Два или три мяча они «Балтике» забьют, это точно. На своем поле они смогут добиться успеха, у них правильно действует нападение, они все делают грамотно на чужой половине поля, молодцы, так и надо! На хорошей физике так и надо делать. «Балтика» тоже неплохая, свой гол забьет обязательно. Но, думаю, «Спартак» понесется вперед прилично и выиграет», — заявил Пономарев.

«Спартак» сыграет с «Балтикой» 26 июля. Матч начнется в 15.00 по московскому времени.

19 июля «Спартак» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, завершилась со счетом 1:0. Гол на счету Маркиньоса. «Спартак» доигрывал матч в большинстве, за вторую желтую карточку был удален Мохамед Аззи.

«Балтика» в первом туре сыграла вничью с московским «Динамо» (1:1).

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